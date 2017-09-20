Абуджа, 20 сентября, 2017, 03:51 — ИА Регнум. Происходящее на юге Нигерии начинает все больше напоминать подготовку к полномасштабной войне, передает Reuters.

Gar3th Самолёт ВВС Нигерии

Так, 19 сентября, в штате Абиа были развернуты самолеты ВВС Нигерии. Военные не скрывают, что ВВС необходимы для «воздушной поддержки» наступательных операций армии против «сепаратистов».

Ранее в штате уже был развернут значительный сухопутный контингент — как заявлялось, для «борьбы с преступностью, похищением людей и сепаратистской агитацией».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября правительство Нигерии объявило террористической организацией группировку, ранее известную как «Биафра».

Еще ранее, 12 сентября, в штате Абиа был введен комендантский час из-за опасности столкновений между военными и сторонниками «Биафры».

Напомним, в 1960-х годах с мятежа сепаратистов «Республики Биафра» началась гражданская война в Нигерии, которая унесла жизни двух миллионов человек.

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