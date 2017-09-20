Вашингтон, 20 сентября, 2017, 03:45 — ИА Регнум. Новая операционная система iOS 11, внедренная американской корпорацией Apple, вывела качество работы iPhone и iPad на новый уровень, сообщается на сайте компании.

Apple.com Логотип iOS 11

«iOS 11 задает новый стандарт самой передовой мобильной операционной системы в мире, — говорится в сообщении. — С ней iPhone становится ещё лучше, чем прежде. iPad превосходит самого себя».

В компании сообщили, что в новой системе все документы пользователя собраны в новом приложении «Файлы», где можно их хранить, искать и сортировать. Для недавно использованных документов создан особый раздел.

Одним из новшеств является панель Dock, доступная с любого экрана. Она дает возможность открывать приложения «простым жестом смахивания». Из этой панели можно войти в любое дополнительное приложение.

«В режиме Split View оно появится вместе с уже открытым приложением на одном экране. В режиме Slide Over второе приложение можно переместить влево», — говорится в сообщении.

Сообщается еще о таком нововведении, как функция перетаскивания для iPad: документы и фотографии теперь можно переместить из одного приложения в другое.

Также новая операционная система предусматривает такие новшества как моментальная разметка, рисунки и записи в приложениях «Заметки» и «Почта».