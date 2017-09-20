Бишкек, 20 сентября, 2017, 03:45 — ИА Регнум. «Алмазбек Атамбаев допустил ряд недипломатичных высказываний в адрес Казахстана и его элиты», — ведущий эксперт «Центра военно-стратегических исследований», постоянный автор ИА REGNUM Марат Шибутов объяснил, почему глава Казахстана Нурсултан Назарбаев демонстративно оказал знак внимания основному сопернику преемника президента Киргизии.

Akorda.kz Нурсултан Назарбаев принимает Омурбека Бабанова

По мнению Шибутова, чтобы понять, почему Нурсултан Назарбаев принял Омурбека Бабанова и дал согласие на огласку встречи, надо напомнить некоторые высказывания президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

В мае 2016 года глава Киргизии сказал, что «лучше быть уборщицей, чем министром-вором, который ставит себя выше других», в ответ на сожаления министра культуры и спорта Казахстана Арыстанбека Мухамедиулы о вынужденной трудовой миграции киргизстанцев в Россию.

В феврале 2017 году он в интервью каналу Euronews заявил, что «в 2010 году, когда Казахстан нам устроил блокаду на 1,5 месяца, у нас даже были человеческие жертвы. Такое было, потому что блокада — это плохая вещь». В ответ на это заявление МИД Казахстана потребовал разъяснений.

А в июне 2017 года после поездки в Астану он и вовсе заявил следующее:

«Если бы я потратил столько денег, меня бы сожгли, наверное. У нас возьмешь в кредит 1 млрд долларов на строительство дороги, и то столько воплей. Мы 30 млн долларов потратили на Всемирные игры кочевников, и то за счет доноров, возмущаются до сих пор. А в Казахстане к комплексу относятся по-другому. Там люди поддерживают власть. Я позавидовал, честно скажу».

«За последний год Алмазбек Атамбаев допустил ряд недипломатичных высказываний в адрес Казахстана и его элиты, что не могло не остаться незамеченным, особенно на фоне того, что Астана дает 100 миллионов долларов безвозмездно Киргизии на развитие инфраструктуры», — подчеркнул Марат Шибутов.

По мнению эксперта, «казахстанской элите надо было дать понять президенту Киргизии, что на нем и его партии свет клином не сошелся. Отрыв его преемника от других конкурентов не так велик, чтобы вести себя самоуверенно. Поэтому 14 августа Нурсултан Назарбаев встретился с Сооронбаем Жээнбековым, а 19 сентября — с Омурбеком Бабановым.

Вроде бы одинаково, но тут есть ряд нюансов. С Жээнбековым он встречался, когда тот был премьер-министром, и это был официальный визит, а не когда тот сложил с себя полномочия и вступил в предвыборную гонку.

С Бабановым глава Казахстана встретился именно как с кандидатом в президенты. Плюс он встретился с ним намного позже и ближе к выборам, что усилило медийный эффект».

Марат Шибутов считает, что встреча стала «ясным сигналом элите Киргизии, о том что Казахстан и с Бабановым будет отлично взаимодействовать. С другой стороны, не всегда внешняя поддержка может помочь кандидату, но кто его знает?«

"Мы не знаем, окажут ли Бабанову реальную поддержку или все ограничится встречей, так что пока все непонятно. Но надо понимать, что после вступления в ЕАЭС у Киргизии связи с Казахстаном усилились, а значит, и рычагов у Ак Орды стало больше» — уверен Шибутов.

Напомним, 19 сентября стало известно, что глава Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с кандидатом в президенты Омурбеком Бабановым. Встреча состоялась менее чем за месяц до выборов на пост главы Киргизии. Преемником нынешнего главы Киргизии Алмазбека Атамбаева считается его старый друг и сопартиец Сооронбай Жээнбеков. Омурбек Бабанов является его основным соперником.