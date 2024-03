Вашингтон, 20 сентября, 2017, 03:24 — ИА Регнум. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США рассматривают вопрос выхода из ядерного соглашения с Ираном, передает Reuters.

Угрозы дяди Сэма

При помощи сложнопереводимых американских идеоматических выражений («It's just simply kicking the can down the road again» — прим. ИА REGNUM ) Тиллерсон разъяснил журналистам, что «ядерная сделка» в существующем виде только откладывает радикальное решение проблемы на будущих политических лидеров.

Впрочем, госсекретарь США не исключил, что в соглашение 2015 года могут быть внесены изменения, которые позволят его сохранить.

«Если мы собираемся придерживаться соглашения с Ираном, в него должны быть внесены серьезные изменения», — заключил Тиллерсон.

Напомним, 19 сентября президент США Дональд Трамп выступил с речью перед Генеральной ассамблеей ООН. Среди прочего Трамп пообещал денонсировать ядерную сделку с Ираном, который он считает «страной изгоем» с «коррумпированной диктатурой».