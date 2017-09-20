Москва, 20 сентября, 2017, 03:21 — ИА Регнум. Жалобу на решение Арбитражного суда Башкирии подала АФК «Система» в Челябинский арбитражный апелляционный суд, сообщили в пресс-службе предприятия.

Суд

«ПАО АФК «Система», публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, сообщает, что сегодня [19 сентября] корпорация подала в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Челябинск) апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 30 августа 2017 г. по иску ПАО «НК «Роснефть», ПАО АНК «Башнефть и Республики Башкортостан о взыскании с корпорации и ее дочерней компании АО «Система-Инвест» убытков, якобы понесенных АНК «Башнефть» в связи с ее реорганизацией в 2014 г.», — говорится в сообщении.

Напомним, 30 августа башкирский Арбитражный суд вынес решение о взыскании с АФК «Система» и АО «Система-Инвест» 136,3 миллиарда рублей в пользу «Роснефти». Иск «Роснефти» был удовлетворен частично: истец запрашивал взыскание 170,6 миллиарда рублей.

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АФК «Система» обжаловала отказ на снятие ареста с активов, но 4 сентября суд отказался удовлетворить жалобу.

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Взыскание убытков «Роснефть» требует в связи с тем, что в 2013—2014 гг. в «Башнефти», основным акционером которой была АФК «Система», прошла реорганизация. Теперешний владелец «Башнефти» считает, что она была проведена незаконно и ему должна быть компенсирована сумма убытков.