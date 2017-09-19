Мехико, 20 сентября, 2017, 02:42 — ИА Регнум. Число погибших во время землетрясения в Мексике составило 119 человек, 20 сентября сообщает Reuters.

U.S. Geological Survey Землетрясение

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Напомним, эпицентр землетрясения магнитудой 7,4 находится в 49 км от города Пуэбла-де-Сарагоса (Мексика). Мощный подземный толчок зафиксирован 19 сентября в 21:14 мск.

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В результате разрушены жилые дома, из-под завалов извлекают тела погибших. Ранее сообщалось о 93 жертвах.