Сиань, Китай, 20 сентября, 2017, 02:37 — ИА Регнум. Всего 124 подозреваемых по 280 эпизодам телефонного мошенничества были задержаны в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает 19 сентября агентство «Синьхуа».

Don Hankins Интернет-мошенничество

Полиция начала расследования случаев телефонного мошенничества еще в мае 2017 года, когда жительница города Ляоюуань заявила, что потеряла 540 тыс. юаней ($82 тыс.) своих сбережений, вложив их в онлайн-компанию, расположенную в провинции Шэньси.

Полиция начала расследование в городах Чанчунь, Циндао, Чанша и Сиань, установив после изучения свыше 20 тыс. элементов данных о денежных транзакциях, что «гнездо» преступной группировки расположено в одном из офисных зданий Сианя.

В августе полиция Ляоюаня и Сианя задержала в результате спецоперации 124 подозреваемых. Было изъято свыше 200 компьютеров и 100 специальных программ, используемых для обмана жертв. Подозреваемые были переправлены в Ляоюань в начале сентября.

Предварительное расследование показало, что некто по фамилии Чжэн учредил компанию в 2016 году и заманивал выпускников вызов устроиться к нему на работу лживыми обещаниями высокой оплаты труда.

Они привлекали онлайн-инвесторов принять участие в валютных торгах, что в итоге оказалось обманом. Всего в обманную схему мошенникам удалось привлечь более 100 млн юаней (порядка $15 млн). Расследование продолжается.

Отметим, что разного рода интернет и телефонные мошенничества крайне распространены в странах Юго-Восточной Азии. Китай — не исключение, особенно, учитывая его густонаселенность и стремительными темпами нарастающий рост телекоммуникаций при недостаточно высоком уровне осведомленности населения о различного рода схемах отъёма денежных средств у населения обманным путем.

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