Керчь, Крым, 20 сентября, 2017, 02:31 — ИА Регнум. Арочный пролет моста через Керченский пролив снят со стапеля и перемещен в зону погрузки на опоры, сообщает «Крыминформ».

European Space Agency Мост через Керченский пролив. Снимок из космоса

Перемещение осуществляется по выкаточным пирсам на металлоконструкциях с полированным листом внизу — салазках. Конструкцию перемещают с помощью домкратов.

Эти действия проводятся в рамках подготовки к морской операции. В ФКУ «Упрдор «Тамань» (заказчик строительства Керченского моста) пояснили:

«Морская операция по установке автодорожной арки Крымского моста намечена на конец сентября — октябрь с учётом погодных условий».

Напомним, мост через Керченский пролив начал строиться в апреле 2015 года. В итоге он будет представлять собой два моста — автомобильный и железнодорожный. Дорога соединяет Керченский и Таманский полуострова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на начало сентября инженеры полностью удовлетворены итогами комплексного мониторинга конструкций и систем транспортировки и монтажа железнодорожного арочного пролета моста.

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