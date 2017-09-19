Москва, 20 сентября, 2017, 02:53 — ИА Регнум. Выступление президента США Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН — наименее антироссийская речь, которую произнёс любой американский президент за последние годы. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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«На мой взгляд, Трамп как раз последователен: он не сказал ничего такого, чего бы он ни говорил раньше, или чего бы ни говорили члены его администрации. Это наименее антироссийская речь, которую произнёс любой американский президент за последние годы, — отметил парламентарий. — Не была упомянута ни одна другая великая держава, в термине «союзники» растворилась Япония и Южная Корея».

«Возрождение бушевской «оси зла» — это вещь, конечно, опасная, — добавил Вячеслав Никонов. — А это прозвучало абсолютно в ассонанс со старой идеей. Джордж Буш младший провозгласил тогда идею «оси зла», в которую включили Иран, Северную Корею и Ирак. Сейчас вместо Ирака добавили Венесуэлу, ну и чуть-чуть Кубу».

Как сообщало ИА REGNUM, во время своего выступления 19 сентября на Генеральной Ассамблее ООН президент США Дональд Трамп заявил, что США для защиты самих себя и своих сателлитов готовы полностью уничтожить КНДР, хоть и надеются, что этого не потребуется.