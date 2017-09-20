Санкт-Петербург, 20 сентября, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 7 сентября «Рабочий путь» пишет:

Бал у графини Шуваловой

«Налицо есть прямой конфликт Совета пяти — органа буржуазной диктатуры — с Советами рабочих и солдатских депутатов. Как далеко зайдет этот конфликт? Этого мы не знаем. Но неудержимо растущий организованный напор масс с каждым днем его обостряет».

На запросы чрезвычайных следственных комиссий по мятежу Корнилова Шабловский разъяснил, что они должны расформироваться, правом арестов они не могут пользоваться, а материал, ими собранный, они должны направить к нему.

Временное правительство постановило обложить подоходным налогом служебное вознаграждение лиц, жалованье которых подходит по своей величине под общегосударственный податный налог.

Временное правительство постановило:

«На постановления, распоряжения, действия и упущения продовольственных и земельных комитетов могут быть приносимы протесты комиссарам и жалобы подлежащими органами городского, земского и волостного управления, а также частными лицами, обществами, интересы и права которых нарушены незаконными постановлениями, распоряжениями, действиями или упущениями продовольственного или земельного комитета или управы…

Дела по протестам и жалобам рассматриваются в судах по административным делам. [Жалобы на губернские и уездные комитеты — в окружных судах, на волостные — административными судьями.] Дела по протестам и жалобам на главный земельный комитет рассматриваются первым департаментом правительствующего сената».

На заседании Временного правительства заслушан доклад Верховского, по содержанию совпадающий с сообщением на собрании Бюро ВЦИК (см. ниже).

Под председательством городского головы Шрейдера состоялось первое заседание избранного думою организационного бюро по устройству в Петрограде Демократического совещания. Обсуждался квартирный и подобные вопросы. Выяснилось, что на расходы по прокормлению участников и пр. потребуется 15 тысяч руб. Представители ВЦИК заявили, что ВЦИК согласен принять на себя часть расходов, а остальное покроет город.

Делегаты Демократического совещания у подъезда Александринского театра 14 сентября 1917

«Известия» пишут, что экономический отдел ВЦИК вынес постановление об увеличенных Временным правительством твердых ценах на хлеб. В нем утверждается, что правительство не предприняло никаких шагов для планомерного улучшения экономического состояния России и теперь, после 5 месяцев бездействия, без согласования с общественными организациями, решило нарушить свое обещание не повышать цен на хлеб до 2018 года. В данный момент и при отсутствии всяких подготовительных мероприятий это лишь ускорит финансовый крах страны.

Заседание Бюро ВЦИК заслушало большую речью Верховского:

«Армия в настоящее время — это вооруженный народ, и потому единственным действительным путем к воссозданию армии может быть лишь путь, избранный мною в Москве: проведение в сознание войск здоровых организационных идей… В то время как в Петрограде в корниловские дни гарнизон был в таком состоянии, что достаточно было одной кавалерийской дивизии и одного тяжелого дивизиона для того, чтобы разогнать весь гарнизон, в это время, в течение трех дней, я мог в Московском округе мобилизовать два корпуса пехоты с артиллерией и всеми техническими средствами… (Перед описываемыми событиями все революционные полки в полном составе были выведены из Петрограда на фронт — прим. ИА REGNUM. )

Теперь Временное правительство стало на такой путь: весь командный состав, не пользующийся доверием, будет заменен людьми, которым доверяют, независимо от их чина, лишь бы они были надежны в политическом отношении и подготовлены технически…

Алексеев не может оставаться на своем месте — он не понимает психологии современного войска. Ставка уже реформируется. Во главе ее будет поставлено лицо, пользующееся доверием. Все руководящие деятели ставки будут смещены, ибо они не могли не знать о Корниловском заговоре. И я уполномочен Временным правительством переговорить с ВЦИК о посылке в следственную комиссию от ВЦИК своих представителей, в равном числе с представителями правительства [по три человека — прим.]. Части, стоявшие на стороне Корнилова, выводятся из Ставки, и следствие переносится в один из ближайших городов, чтобы не мешать оперативным действиям Ставки…

Второй неотложной задачей является сокращение численного состава армии, без сокращения числа бойцов… Дело в том, что всего лишь одна десятая призванных в войска действительно состояла в рядах бойцов, девять же десятых находилось в тылу…

Сверху можно давать лишь общие директивы, выполнение же их должно быть предоставлено творческой самодеятельности подчиненных…»

Первый пулеметный полк в строю

Далее заслушан доклад делегации, возвратившейся из-за границы. Повторялись известные уже факты: отказ в выдаче паспортов, отношение партий за границей к Стокгольмской конференции и т. д.

Рассмотрен вопрос об экономических требованиях железнодорожников. Представители союза предъявили ультиматум о немедленном удовлетворении требований, так как забастовка может возникнуть и помимо союза. ВЦИК постановил избрать особую комиссию, которой поручено в двухдневный срок рассмотреть требования железнодорожников. Одновременно решено обратиться с воззванием воздержаться от немедленной забастовки.

Заслушана телеграмма от московского городского самоуправления: «Настаиваем на предоставлении на Совещании делегатам городов и земств не менее половины мест». Бюро постановило число делегатов увеличить, но в меньшем количестве, чем этого требовали москвичи. Установление же их числа предоставить оргбюро по созыву Совещания.

Фракция большевиков возбуждает вопрос перед Бюро ВЦИК о расширении состава Совещаний путем увеличения представительства рабочих организаций, армейских комитетов и провинциальных Советов. Предложение это было отвергнуто. Позже фракция большевиков разослала в провинцию телеграмму:

«Фракция большевиков ВЦИК сделала следующее предложение: намеченный состав Демократического совещания совершенно не обеспечивает Советам, армейским организациям, рабочим профсоюзам и фабрично-заводским комитетам представительства, отвечающего роли и значению этих учреждений. Ввиду этого фракция предлагает бюро вызвать представителей не только областных, но и крупных местных Советов в количество 50, повысить представительство каждой армейской организации с трехдо пяти, и профсоюзам дать дополнительно еще 25 мест, а провинциальным заводским комитетам дополнительно 22 места. Это предложение ВЦИК отклонено. Предлагаем местным организациям посылать на Совещание депутации и телеграфные наказы».

«Известия» пишут, что с 1 сентября должно было начаться массовое увольнение рабочих Путиловского завода. Из 31 000 назначено к расчету от 7000 до 10 000 человек. Комиссия, составленная из рабочих и представителей заводоуправления, исследовав вопрос, выяснила, что к расчету может быть назначено около 5000 человек.

Центральный Совет фабрично-заводских комитетов получил сведения о закрытии и сокращении числа рабочих на десяти заводах Петрограда.

Состоялось второе заседание столичной комиссии для подготовки выборов в Учредительное собрание по Петрограду. Обсуждался вопрос о плане составления избирательных списков и т. д.

Из Москвы приехал в Петроград ЦК Всероссийского ж.-д. союза в полном составе, в связи с надвигающейся всеобщей забастовкой железнодорожников.

Железная дорога

Могилевский Исполком Губернского Совета крестьянских депутатов на заседании постановил:

«Принимая во внимание, что чрезвычайная следственная комиссия по своему составу является не демократической и крайне малочисленной, что ею получены директивы от Временного правительства сузить следствие небольшим кругом лиц, причастных к заговору, что общее положение Ставки не изменилось, что меры содержания арестованных совершенно недостаточны, что общая атмосфера в Могилеве в связи с присутствием войск, преданных Корнилову, слишком напряжена и грозит нежелательными эксцессами, что большая часть командного состава гарнизона явно контрреволюционна, что в выступлениях начальника штаба главковерха генерала Алексеева замечается явная тенденция взять на себя оправдание поведения части офицерского состава Ставки и гарнизона в дни корниловского мятежа:

1) настаивать перед Временным правительством на необходимости присутствия в комиссии представителей революционных демократических организаций;

2) расширить следствие до пределов привлечения всех главных участников заговора не только в Могилеве, но и в пределах всей России и предать всех участников мятежа военно-революционному суду;

3) просить Временное правительство приступить немедленно к полной реорганизации Ставки;

4) настаивать перед чрезвычайной следственной комиссией на необходимости содержания всех участников мятежа в тюрьме на основании правил гарнизонной службы и предоставления права контроля над порядком содержания арестованных представителям революционно-демократических организаций;

5) указать Временному правительству на необходимость немедленного вывода частей гарнизона, принимавших участие в корниловском мятеже, и замены их частями войск, вполне преданных Временному правительству;

6) настаивать перед военным министром на смене всего командного состава в Корниловском ударном и Текинском полках, принимавших участие в мятеже, и предании его суду».

В Москве происходила торжественная «встреча-манифестация» рабочими делегациями революционных войск, посылавшихся к Ставке для усмирения Корнилова и вернувшихся в Москву.

«Социал-демократ» пишет:

«Когда вопрос в городской думе шел о красной гвардии, кадет Астров назвал ее преступной… Еще не существующая красная гвардия обвиняется в преступности. Можно себе представить, сколько гнусной клеветы и лжи вызовет одно ее появление в жизни…»

Красногвардейцы у броневика

Состоялось заседание областного совета кооперативов Северной области. Решено участвовать в Демократическом совещании. По вопросу о власти собрание высказалось за коалицию.

«Свободная жизнь» (от 8 сентября) пишет:

«Заводские комитеты получили предложение от начальника штаба Петроградского военного округа организовать рабочими силами охрану заводов от покушений неприятельских шпионов. План «совместной» работы штаба с рабочими таков: заводский комитет выбирает из своей среды кого-либо из членов комитета, который берет на себя задачи по установлению непосредственной связи между комитетом и контрразведывательным отделением штаба округа.

Интересно отметить, что обращение это рассылается не непосредственно заводским комитетам, а через высшую заводскую администрацию.

Вслед за этим первым обращением заводской администрацией получено уже второе письмо от штаба округа, которое, однако, передается только тем комитетам, которые дают свое согласие на первое предложение о содействии контрразведке. В этом письме предлагается между прочим комитетам сообщить, кто из рабочих прибыл из-за границы за время революции… В связи с многочисленными запросами заводских комитетов, как поступить в этом случае, Центральный Совет фабрично-заводских комитетов разъяснил, что рабочие организации, ведя борьбу с контрреволюцией, могут и должны все имеющиеся у них сведения направлять только в комитет народной борьбы с контрреволюцией или в Центральный Совет фабрично-заводских Комитетов».

Состоялось Пленарное Собрание Центрального Совета фабрично-заводских комитетов с участием представителей районных советов. Последние циркуляры бывшего министра труда Скобелева об ограничении прав заводских комитетов вызывают общее возмущение среди рабочих. Центральный Совет поручил своей Исполнительной комиссии выработать резолюцию по этому вопросу и поставить вопрос на общегородской конференции.

Циркуляр штаба округа о контрразведке на заводах не вызывает никаких разногласий среди рабочих, и Центральный Совет подтвердил резолюцию о том, чтобы заводские комитеты имели связь не с контрразведкой, а лишь со своим Центральным Советом и с комитетом по борьбе с контрреволюцией.

Ведут переодетого полицейского. Фото Я. В. Штейнберга

На предложение финансовой комиссии ВЦИК, чтобы Центральный Совет призвал заводские комитеты делать взносы и пожертвования ВЦИК, ведущему борьбу с контрреволюцией, требующую усиленных расходов, было единогласно постановлено: всячески содействуя в борьбе с контрреволюцией и требуя от ВЦИК полного разрыва с прежней соглашательской политикой, Совет решил (большинством против двух) сделать взнос в 1000 рублей в комитет народной борьбы с контрреволюцией и призвать к этому все заводские комитеты.

Вопрос о Демократическом совещании вызвал продолжительные и оживленные прения. Центральный Совет единогласно постановил принять участие в Демократическом совещании и наказал своим делегатам взять резолюцию, принятую Петроградским Советом Р. и С. Д.

Центральный Совет выразил горячий протест против того, что Бюро ВЦИК создает состав Демократического совещания в большинстве не рабочий и отказывает в допущении на Совещание представителей провинциальных советов фабрично-заводских комитетов.

Своими представителями на Демократическое совещание Совет выбрал баллотировкой Дербышева, Евдокимова и Скрынника.

Наконец, советом был обсужден вопрос о созыве 3-й общегородской конференции фабрично-заводских комитетов, которая назначается на воскресенье, 10 сентября.

В Центральный Совет фабрично-заводских комитетов поступают сообщения о создании на местах нейтральных организаций, объединяющих деятельность комитетов.

«Известия» печатают письмо союзного комитета Швейцарских профсоюзов с приглашением всех центральных органов профсоюзов всех стран на Интернациональную Конференцию профсоюзов 1 октября в Берне.