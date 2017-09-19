Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2017, 02:02 — ИА Регнум. На этой неделе в рамках 72-й Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоятся переговоры по мирному урегулированию в Ливии, передает Reuters.

Darwinek Карта-флаг Ливии

21 сентября спецпосланник ООН по Ливии Гассан Саламе изложит «план действий» по мирному урегулированию в стране на заседании с участием представителей правительства Тобрука и арабских стран.

В настоящий момент Ливия является разделенным государством. Признанное ООН правительство Ливии де-факто контролирует только Триполи и ближайшие окрестности. Восток страны контролируется армией генерала Халифы Хафтара и непризнанным правительством Тобрука.

При этом армия Хафтара не только контролирует большую территорию, чем любая другая группировка в Ливии, но и опирается на поддержку Египта и ОАЭ. Дипломатические отношения и экономические связи с Тобруком также имеет Россия.

Напомним, гражданская война в Ливии началась с военной операции стран НАТО против «диктатора» Муаммара Каддафи в 2011 году.

Убийство многолетнего лидера Ливийской Джамахирии 20 октября 2011 года привело к окончательной утрате Ливией политической стабильности, фактическому уничтожению ливийской государственности, широкому распространению радикального исламизма во всей северной Африке, а также нескончаемому потоку беженцев из Африки в Европу.