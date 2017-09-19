Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2017, 01:55 — ИА Регнум. Изменения в соглашение мирового сообщества по ядерной программе Ирана предложил внести израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

En.kremlin.ru Биньямин Нетаньяху

«Необходимо изменить соглашение по иранской ядерной программе или отменить его, починить или обнулить», — заявил он.

По словам израильского премьер-министра, на Иран должно возобновиться давление, предусматривающее жесткие санкции и усиленный контроль над всеми подозрительными объектами в этой стране.

Напомним, участниками соглашения по ядерной программе Ирана являются Россия, Китай, США, Германия, Великобритания и Франция. Договоренность достигнута в июле 2015 года.

Со стороны стран «шестерки» решено отменить антииранские санкции, причем не сразу, а постепенно. Со своей стороны Тегеран обязан допустить к своим ядерным объектам представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 сентября иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф назвал выступление президента США Дональда Трампа, в котором тот высказался об Иране как о «стране-изгое», «бессовестным и некомпетентным».

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