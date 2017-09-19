Баку, 20 сентября, 2017, 01:39 — ИА Регнум. Решение о ликвидации «Всероссийского азербайджанского конгресса» в Баку расценили как недружественный шаг с политической точки зрения. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев в интервью azertag.az.

minval.az Здание МИД Азербайджана

По его словам, это решение наносит серьезный удар развитию стратегического партнерства двух стран на высоком уровне.

19 сентября апелляционная инстанция Верховного суда РФ оставила без изменения решение о ликвидации Общероссийской общественной организации «Всероссийский азербайджанский конгресс» (ВАК), сообщает РАПСИ. Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ВАК об отмене решения Верховного Суда от 15 мая. Решение вступило в законную силу.

По словам Гаджиева, очень трудно понять цель недружественного решения Российской Федерации о ликвидации ВАК.

«Особенно мы должны учесть то, что Россия — одна из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и этот статус требует демонстрацию сбалансированного подхода в отношении сторон. В то время, когда с ликвидацией Всероссийского азербайджанского конгресса применяется несправедливый подход к проживающим в России представителям азербайджанской общины, к Союзу армян России оказывается полная поддержка, и данная структура продолжает свою деятельность», — заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана.

«В любом случае, политика Российской Федерации относительно ликвидации Всероссийского азербайджанского конгресса вызывает удивление, серьезный вопрос и глубокое сожаление», — резюмировал Гаджиев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая Верховный суд Российской Федерации удовлетворил иск Минюста РФ о ликвидации общественной организации «Всероссийский Азербайджанский конгресс» (ВАК) из-за несоответствия устава этой организации российскому законодательству.

Ранее Минюст РФ заявил, что в ходе контрольно-надзорных мероприятий в отношении ВАК было установлено, что ряд положений устава организации не соответствуют требованиям действующего российского законодательства.

В частности, название организации не содержит указания на характер ее деятельности, а сведения о лицах, которые имеют право действовать без доверенности от имени организации, не соответствуют сведениям об организации, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

После выявления нарушений, Минюст неоднократно направлял руководству ВАК предупреждения, обязывающие устранить выявленные нарушения действующего законодательства РФ.

Срок для устранения всех нарушений истек 17 октября 2016 года, но ни одно из нарушений устранено не было.

Решение Верховного суда РФ от 15 мая всё тот же Хикмет Гаджиев расценил как «недружественный шаг» со стороны России, увидев в нём «армянский след».

Комментируя слова Гаджиева официальный представитель МИД России Мария Захарова 18 мая сказала, что такие заявления во внешнеполитическом ведомстве России считают неуместными.