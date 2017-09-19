Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2017, 01:34 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое примирение союзников Соединенных штатов на Ближнем Востоке — Катара и Саудовской Аравии, передает Reuters.

White House Дональд Трамп в Саудовской Аравии

Трамп встретил шейха Катара Тамима бин Хамада Аль Тани в Нью-Йорке, на сессии 72-й Генеральной ассамблеи ООН, и пообещал ему помощь в разрешении политического и дипломатического кризиса.

«Мы пытаемся решить проблему… И я думаю, что мы ее разрешим. Я чувствую, что она будет решена довольно быстро», — заявил Трамп.

Напомним, в начале июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив Доху в поддержке «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и связях с Ираном.

Трамп уже заявлял, что готов лично стать посредником в переговорах между Катаром и арабскими странами, однако пока кризис в отношениях между союзниками США не был преодолен.

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