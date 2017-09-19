Торонто, Канада, 20 сентября, 2017, 01:19 — ИА Регнум. Утечка данных из базы данных бюро по потребительскому кредитованию Equifax касалась не менее чем 100 тыс. граждан Канады, передает Associated Press.

CafeCredit.com Хакер

Рекордная утечка персональных данных базы Equifax касалась не только миллионов потребителей из США. Канадское отделение бюро также было атаковано хакерами летом 2017 года.

«Мы приносим извинения канадским потребителям, которые пострадали от этого инцидента», — заявила Лиза Нельсон, президент Equifax Canada.

Ранее стало известно, что жертвами хакерской атаки на Equifax стали не менее 400 тыс. граждан Великобритании.

Напомним, 8 сентября американская компания Equifax, одно из трех крупнейших бюро по потребительскому кредитованию, заявила об утечке персональных данных 143 млн человек из своей базы.

Хакеры имели доступ к файлам в базе компании с середины мая по июль 2017 года, используя слабое место в программном обеспечении веб-сайта.

Из базы данных «утекла» информация об именах, датах рождения, адресах потребителей в базе, их номерах социального страхования и водительских прав, а также номерах 209 тыс. кредитных карт.