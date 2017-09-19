Пекин, 20 сентября, 2017, 01:17 — ИА Регнум. Глава МИД КНР Ван И направится в Нью-Йорк, чтобы принять участие во встрече, посвященной иранской ядерной программе, сообщает 19 сентября агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Иранский флаг

По словам пресс-секретаря китайского внешнеполитического ведомства Лу Кана, Иран, США, Британия, Китай, Россия, Франция и Германия проведут специальную встречу в штаб-квартире ООН.

Лу заявил во время очередной пресс-конференции, что на встрече будет обсуждена имплементация Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), а также выработано политическое руководство для последующего претворения в жизнь договора с Ираном по ядерной программе.

Согласно JCPOA, все санкции, принятые против Ирана в связи с его ядерными разработками, будут сняты, как только он на протяжение последующих после принятия плана лет начнет стабильно исполнять свою часть обязательств.

«План является важным результатом международного контроля за безопасностью, равно как и примером разрешения горячих международных проблем путем дипломатии. Он играет важнейшую роль в поддержании международного режима нераспространения ядерного оружия и поддержания мира и стабильности на Ближнем Востоке», — заявил Лу.

Он также добавил, что Китай всегда твердо поддерживал план и принимал участие в его обеспечении. Лу выразил надежду, что заинтересованные стороны выстроят политический консенсус и смогут урегулировать все свои разногласия на предстоящей встрече.

Напомним, что Совместный всеобъемлющий план действий был заключен между Ираном и группой государств 5+1, состоящей из пяти постоянных членов Совбеза ООН (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция), а также Германии. Цель — убедиться, что Иран не занимается разработкой ядерного оружия и обеспечить мирный характер его ядерной программы. Переговоры начались еще 2005 году и продолжаются до сих пор.

Кроме того, иранский прецедент является для Китая важным доказательством возможности мирного решения кризиса на Корейском полуострове, связанного с разработкой КНДР и испытанием ядерного оружия.

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