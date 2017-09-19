Вашингтон, 20 сентября, 2017, 01:00 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Соединенные штаты ищут мирного решения кризиса на Корейском полуострове, передает Reuters.

Uwe Brodrecht Военный парад в Пхеньяне

«Мы разбираемся с кризисом в Северной Корее в рамках международного процесса, и мы продолжим действовать в том же ключе. Госсекретарь (Рекс) Тиллерсон прилагает все усилия к тому, чтобы кризис был разрешен дипломатическими средствами», — прокомментировал ситуацию вокруг КНДР глава Пентагона.

При этом днем ранее Мэттис уже объявлял, что США готовы к «военному решению» в отношении Северной Кореи.

18 сентября о том, что с Пхеньяном «исчерпана возможность диалога» заявляла постпред США в ООН Никки Хейли.

А 19 сентября уже президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед 72-й Генеральной ассамблеей ООН заявил, что США в случае угрозы для себя или для своих союзников готовы «полностью уничтожить» КНДР.

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