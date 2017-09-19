Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 20 сентября, 2017, 00:43 — ИА Регнум. Ураган «Мария», который уже разрушил Доминику и Гваделупу, в течение ближайших 24 часов обрушится на Пуэрто-Рико, передает CNN.

U.S. Army Последствия урагана

Пуэрто-Рико, которое «пощадил» ураган «Ирма», грозят страшные разрушения — через него пройдет самый эпицентр урагана пятой категории «Мария».

Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло уже призвал сограждан как можно быстрее эвакуироваться с побережья в государственные убежища, или хотя бы просто в прочные здания в глубине острова.

«Ни одно поколение не видело такого урагана… с 1928 года. Это беспрецедентное атмосферное явление, — заявил Росселло. — Нужно действовать и срочно искать безопасное место, если вы живете в районах, подверженных наводнениям, или в деревянных домах».

Губернатор также призвал жителей Пуэрто-Рико во время урагана «не выходить из дома ни при каких обстоятельствах».

В настоящий момент сила ветра «Марии» достигает 265 км/ч. Предупреждение о урагане действует на островах Сент-Китс и Невиса, Монтсеррат, Кулебра, Вьекес, на Виргинских островах, в Пуэрто-Рико, в части Доминиканской Республики.

Напомним, многие из перечисленных островов чуть больше недели назад уже были атакованы ураганом «Ирма», который вызвал страшные разрушения в Карибском бассейне. Ущерб от «Ирмы» составил более $100 млрд, число жертв урагана превысило 70 человек.