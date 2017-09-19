София, 20 сентября, 2017, 00:33 — ИА Регнум. Вице-президент Болгарии Илияна Йотова считает подготовленный правительством страны доклад с жёсткой критикой в адрес России «буквальным переводом» текстов Европейского союза, который не учитывает реального положения дел в республике. Об этом она заявила 19 сентября в интервью телеканалу bTV.

euranet_plus Илияна Йотова

«Тема России действительно присутствует в этом докладе, но могу вам сказать, что и в качестве евродепутата я много раз читала подобные мнения о России, которые попадали в официальные коммюнике встреч НАТО на высшем уровне. Это буквально переписанный и переведённый текст. Он не соответствует условиям в Болгарии, это я вам гарантирую. Это один текст, который присутствует во всех европейских документах, он просто был перенесён в этот доклад», — сказала Йотова.

При этом вице-президент с сожалением констатировала, что в докладе совета министров не нашлось места «для многих других вещей, которые должны бы быть на повестке дня». «Тема миграции освещена мимоходом — об угрозах, о прогнозах в этом отношении, о предстоящей реформе предоставления убежища, где будет позиционирована Болгария, есть ли угрозы для неё как внешней границы Евросоюза», — отметила она.

«Одной из самых больших ошибок этого доклада является его анонимность», — заключила вице-президент.

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Как передавало ИА REGNUM, 13 сентября правительство Болгарии, возглавляемое Бойко Борисовым, направило в парламент доклад о состоянии национальной безопасности за 2016 год, в котором значительное место было уделено внешней политике России.

«Действия России являются источником региональной нестабильности и угрожают нашей основной цели создания единой, свободной и мирной Европы», — говорилось, в частности, в документе.

Правительство Болгарии обвинило Россию в «неисполнении и избирательном применении основополагающих международных договоров в области контроля и конвенционального вооружения, нарушении территориальной целостности независимых государств, ведении информационной войны и массовом использовании гибридных стратегий».

В докладе также утверждается, что воссоединение Крыма с Россией «разрушает геостратегический и военный баланс в Черноморском регионе», а ухудшение отношений России с НАТО и Европейским союзом «создаёт серьёзные вызовы выстроенной европейской архитектуре безопасности».

Следует отметить, что доклад вызвал неоднозначную реакцию в Народном собрании Болгарии и был подвергнут критике даже со стороны представителей правящей партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии»). Президент Болгарии Румен Радев, комментируя документ, заявил, что двусторонние отношения Москвы и Софии «не должны быть в заложниках чужих интересов», и республике необходимо отстаивать свои собственные.