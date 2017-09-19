Москва, 20 сентября, 2017, 01:51 — ИА Регнум. В ситуации, когда президент Украины Пётр Порошенко фактически потерял доверие и поддержку со стороны Вашингтона, у него остаётся единственный выход — идти на обострение военного конфликта с ДНР и ЛНР. Об этом 19 сентября заявил профессор МГИМО программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цель

«Очевидно, что вашингтонский обком сейчас разделился. Часть по старинке ставит на президента Порошенко, часть пытается найти ему замену, в том числе в лице Саакашвили», — заявил Барабанов.

«Соответственно, единственный выход для Порошенко сейчас, поскольку Саакашвили действительно неудержимый — это война. Именно поэтому он начинает эту эскалацию, именно поэтому он вновь заговорил в последние дни о летальном оружии», — считает он.

В этих условиях ввод миротворческих сил на Украину лишён какого-либо смысла — теперь, после договорённости по поставкам вооружений из-за океана, угроза возобновления полномасштабного конфликта на юго-востоке страны будет только возрастать, уверен политолог.

«В условиях провокации войны после получения Украиной оружия, естественно, республики имеют право на защиту. Самооборона записана и в Уставе ООН и во всех документах. Поставки им оружия будут производиться со стороны ряда полупризнанных государств, которые признали ДНР и ЛНР — Южная Осетия и Абхазия», — подчеркнул он.

«Они могут вести любую торговлю с ними и через эти каналы вполне возможна поставка контрвооружений. Но если в результате баланс не будет выровнен и если в Вашингтоне додумаются, чтобы после этого науськивать киевскую хунту на большую войну с Россией, то нам нужно быть готовыми и к ней», — заключил он.

19 сентября Пётр Порошенко заявил о том, что сенат США в ходе принятия закона по оборонному бюджету решил выделить 500 миллионов долларов на помощь Украине. По его словам, принятый законопроект предусматривает поставки на Украину «летального вооружения оборонного характера».

«Впервые на законодательном уровне предлагается поставить Украине такие оборонные средства, как корабли прибрежного действия и береговой охраны, военно-морские противоминные средства и радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией», — указал Порошенко.