Великий Новгород, 20 сентября, 2017, 00:29 — ИА Регнум. В селе Поддорье Новгородской области ураганный ветер, пронёсшийся 18 сентября, сорвал часть крыши на здании школы и сдвинул крышу на здании детского сада. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, работы в детском саду потребуют около месяца — кровля здания восстановлению не подлежит.

Дарья Антонова ИА REGNUM После урагана

На здании школы будет сооружено временное перекрытие.

«С учётом обследования, которое проведут коллеги из управления МЧС, если будет возможно, организуем обучение на первом и втором этажах. Третий этаж обесточиваем, чтобы во время работ там не произошло ЧП. Разграничиваем все зоны, чтобы дети не попали на территорию проведения строительных работ», — заявил глава региона Андрей Никитин после осмотра пострадавших объектов в районном центре.

Учёбу в школе планируют возобновить в ближайший понедельник, 25 сентября, а если этого не произойдет, детей будут развозить по другим образовательным учреждениям.

Для воспитанников детского сада также подберут подходящее временное помещение. Кроме того, ремонт необходим Дому творчества, пострадавшему от штормового ветра.

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По уточнённым данным правительства Новгородской области, ураган, которые продолжался в районном центре буквально несколько минут, повредил крыши 19 частных жилых домов, школы, детского сада и нескольких других объектов. Где-то ветер сорвал кровли полностью, где-то частично разрушил. Большинство из пострадавших частных домов планируют восстановить к вечеру 20 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 19 сентября в Поддорском районе введён режим чрезвычайной ситуации.