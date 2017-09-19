Москва, 20 сентября, 2017, 01:56 — ИА Регнум. Возвращение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на Украину свидетельствует о том, что деятельность Петра Порошенко перестала устраивать его американских кураторов. Об этом 19 сентября заявила лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

European People's Party Пётр Порошенко и Михаил Саакашвили. 2015

«Порошенко подставили, когда ему посоветовали отнять у Саакашвили гражданство. И мне кажется, что Порошенко уже кому-то в Америке стал невыгоден», — заявила Бурджанадзе.

По её мнению, американские покровители киевских властей сейчас могут быть заинтересованы в переформатировании политической обстановки в Украине, и та смелость, с которой сейчас ведёт себя Михаил Саакашвили, пока подтверждает гипотезу о том, что для его деятельности подготовлены самые благоприятные условия.

Она полагает, что огромную роль во «втором дыхании» Саакашвили сыграл основатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», миллиардер Бидзина Иванишвили, который взамен на защиты своих капиталов пошёл на содействие бывшему грузинскому президенту и его американским покровителям.

«В 2012 году это был политический труп, и его не надо было реанимировать, Тем, что здесь возбудили уголовные дела просто по четырём пиджакам и по венкам, которые Саакашвили купил за государственный счёт… То, что грузинское руководство делает с уголовными делами — это просто фарс», — указала Бурджанадзе.

«Как бы плохо он себя ни вёл, как бы ни нарушал демократические ценности, как бы ни процветала в Грузии элитная коррупция, ему всё сходило с рук, потому что он выполнял главное — он был Давидом, борющимся против Голиафа», — указала она.

Как в Грузии, так и на Украине Саакашвили выполняет функцию антироссийского и антипутинского знамени, и благодаря этому он смог себя реабилитировать на новом витке своей политической карьеры. Саакашвили готов действовать решительно до тех пор, пока видит гарантии защиты, считает Бурджанадзе, и в дальнейшем он будет себя вести достаточно осмотрительно — в зависимости от того, как будет развиваться «обстановка с тыла» и как будет действовать сам президент Украины Пётр Порошенко.

«Я знаю Саакашвили и знаю, что он никогда бы не вошёл в Украину, не имея уверенности и гарантии, что его никто не тронет. Эти гарантии у него с обеих сторон. Украина показала полный паралич власти, судя по тому, что мы увидели на границе — то, что ему это сошло с рук, говорит об очень многом. Другой вопрос, что его также никто не ждёт в Грузии, и он это прекрасно знает. Потому что на самом деле грузинские сегодняшние власти потакали Саакашвили», — считает Бурджанадзе.

Напомним, что 10 сентября на КПП «Шегини» сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвилипрорвали оцепление украинских силовиков, после чего политик смог пешком достичь территории Украины.

Между тем, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенколишил Михаила Саакашвили, с мая 2015 года по ноябрь 2016 года занимавшего пост губернатора Одесской области, гражданства. После этого Саакашвили уехал из Украины в США, затем находился в Польше, Литве и Венгрии.

Руководители Украины охарактеризовали прорыв Саакашвили с помощью сотен его сторонников границы в крайне жестких выражениях. «Преступлением» назвал прорыв границы президент Пётр Порошенко, а премьер-министр Владимир Гройсман — «атакой против украинской государственности».

По результатам событий 10 сентября расследуется сразу несколько административных и уголовных дел. По некоторым данным, Саакашвили смог прилететь из США и проехать на Украину с украинским паспортом, несмотря на то, что ранее президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о потере украинского гражданства Саакашвили.