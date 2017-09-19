Мехико, 20 сентября, 2017, 00:21 — ИА Регнум. Как минимум 42 человека погибли во время землетрясения в Мексике, сообщил губернатор штата Морелос Грако Рамирес в Twitter.

Освальдо Гуаясамин. Нежность (фрагмент). 1989

Рамирес опубликовал первый отчет о погибших в результате стихийного бедствия.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 в Мексике произошло 19 сентября (в 21:14 мск). Эпицентр находится на глубине 60 км, район расположения — порядка 50 км к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 сентября мексиканский министр по делам гражданской обороны Фаусто Луго сделал заявление, в котором говорилось о разрушении зданий и утечках газа в результате землетрясения.

Под завалами оказались люди, о числе которых не сообщалось.