Москва, 20 сентября, 2017, 01:46 — ИА Регнум. Возвращение на Украину бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили американские кураторы Киева будут использовать для того, чтобы достичь полной контролируемости украинских властей. Об этом 19 сентября заявил депутат Верховной Рады V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Этот проект называется «запустить ежа в штаны» для того, чтобы украинская власть не чувствовала себя очень уверенно и выполняла всё, что необходимо американцам», — заявил Килинкаров.

По его мнению, хотя киевские власти последовательно действуют в интересах Вашингтона, делать они это пытались «с сохранением лица», что, однако, также было воспринято в США с раздражением.

«Теперь им просто сказали: мы вас сделали, вы абсолютно не представляете никакого интереса, но вы должны выполнять то, что мы вам чётко говорим, даже если это противоречит вашим личным политическим интересам или интересам страны», — полагает политик.

По его мнению, Саакашвили можно воспринимать как «чёрную метку» для властей Украины, с которой Киев разобраться просто так не сможет.

«Гарантии, естественно, дали американцы, и основная гарантия — это то, что его там не будут трогать руками. Вторая — то, что он не будет депортирован на территорию Грузии», — заявил Килинкаров.

Напомним, что 10 сентября на КПП «Шегини» сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили прорвали оцепление украинских силовиков, после чего политик смог пешком достичь территории Украины.

Между тем, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили, с мая 2015 года по ноябрь 2016 года занимавшего пост губернатора Одесской области, гражданства. После этого Саакашвили уехал из Украины в США, затем находился в Польше, Литве и Венгрии.