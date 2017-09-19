Москва, 20 сентября, 2017, 01:41 — ИА Регнум. Выжидательная стратегия России в отношении украинского кризиса на деле означает последовательную сдачу Москвой своих позиций. Об этом 19 сентября заявил министр иностранных дел ДНР в 2014—2016 гг. Александр Кофман в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Обратите внимание на несколько факторов. Фактор первый: мы ждём, когда Украина первая нарушит Минские соглашения. Неужели до сих пор не понятно, что они уже неоднократно Украиной нарушены? Это первое», — заявил Кофман.

«Во-вторых, на данный момент Украиной незаконно удерживаются 131 гражданское лицо РФ и четверо военных, захваченных на пунктах перехода Чунгар и Перекоп», — продолжил он.

По его словам, этот вопиющий случай служит «классическим образцом террористической организации». При этом несмотря на захват российских граждан, Россия продолжает наблюдать за ситуацией отстранённо, как бы со стороны, указал Кофман.

Однако наиболее тревожным и странным проявлением такой политики на фоне разговоров о возможности введения в Донбасс миротворцев является реакция Москвы на внесённый США меморандум, который призван фактически урезать функции ООН, считает бывший министр иностранных дел ДНР.

«Против этого выступила Россия, но поддержали свыше 120 стран. Усекается роль ООН, и мы по-прежнему наблюдаем за этим со стороны. Скажите, пожалуйста, сколько ещё это должно продолжаться? Украина уже нарушила Минские соглашения. Всё!» — подчеркнул Кофман.

«В течение трёх лет мы постоянно ожидаем, что Украина развалится без нашей (России) помощи: то благодаря бандеровцам. Теперь — благодаря Саакашвили», — заявил он.

Отметим, что президент США Дональд Трамп ранее предложил меморандум, который приведёт к кардинальной перестройке деятельности ООН.

План Трампа направлен на дальнейшее ограничение роли ООН и заменой её на G7, G20 и аналогичные форумы, где тон задают Вашингтон и ближайшие союзники по НАТО. При этом наблюдатели обратили внимание, что Трамп пытается выдвинуть свой меморандум по необычной процедуре, по сути избегая обсуждения вопроса с членами Совета Безопасности, четверо из которых (кроме США) имеют право вето.