Тирасполь, 19 сентября, 2017, 23:48 — ИА Регнум. Министерство государственной безопасности Приднестровья рекомендует гражданам ПМР воздержаться от выездов на территорию Молдавии в период с 23 по 25 сентября в связи с проведением там «массовых политических акций протестного характера». Как сообщили в пресс-службе МГБ ПМР, протесты пройдут во многих городах Молдавии и они «могут перерасти в массовые беспорядки», передает корреспондент ИА REGNUM.

Bertramz Митинг в Кишинёве

В ведомстве напомнили, что в ходе недавних демонстраций в Кишиневе «в результате столкновений между демонстрантами и представителями правоохранительных органов Молдовы есть пострадавшие». «В случаях крайней необходимости нахождения в Молдове — соблюдать меры предосторожности и избегать мест массового скопления протестующих», — рекомендуют в спецслужбе.

ИА REGNUM отмечает, что на 24 сентября в Молдавии запланированы митинги пропрезидентской Партии социалистов. При это они пройдут не в Кишиневе, а в регионах страны.

В отличие от недавних протестов, организованных оппозиционными силами, партия Додона фактически является частью молдавской власти, а сам президент — младшим политическим партнером фактического руководителя Молдавии, лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.

В этом тандеме Додон играет роль пророссийского политика, а Плахотнюк — прозападного, при этом политика страны остается антироссийской, но и ожидаемые Западом реформы не проводятся.