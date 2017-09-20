Великий Новгород, 20 сентября, 2017, 08:37 — ИА Регнум. Новгородской митрополии Русской православной церкви передадут три памятника из числа бесхозных объектов, включённых в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом в своём докладе в ходе научной конференции в Великом Новгороде заявила генеральный директор Новгородского музея-заповедника Наталья Григорьева.

Ольга Ларина ИА REGNUM Великий Новгород, церковь Власия (1407 год)

Она отметила, что «поданы запросы» на передачу РПЦ трёх церквей — церкви Власия (1407 год), Климента (1520 год), а также Петра и Павла на Славне (1367 год).

Ещё два объекта из списка ЮНЕСКО — церкви Благовещения на Торгу и Михаила Архангела на Торгу переданы Росимуществом в безвозмездное пользование Новгородскому региональному отделению Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» в апреле 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новгородская церковь Климента на Иворове улице в 2011 году пострадала от вандалов. Выяснилось, что на первом этаже церкви было устроено овощехранилище, а внутренние помещения второго этажа использовались под хранение различных материалов, в том числе легковоспламеняющихся. В 2015 году на объекте провели противоаварийные работы стоимостью 975 тыс. рублей. На церкви Власия (1407 год) ремонтно-реставрационные работы были проведены к 1150-летию Великого Новгорода.

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Напомним, что 37 памятников и ансамблей Великого Новгорода и его окрестностей в 1992 году решением XVI сессии Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО внесены в Список Всемирного культурного наследия. Все памятники ЮНЕСКО находятся в собственности Российской Федерации, большинство из них является объектами культурного наследия религиозного назначения. Памятники архитектуры находятся в пользовании Новгородской митрополии Русской православной церкви, общины Русской православной старообрядческой церкви Великого Новгорода, Новгородской старообрядческой Поморской общины Древлеправославной Поморской церкви, Новгородского музея-заповедника, Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, Государственного исторического архива Новгородской области, Новгородский областного Дома народного творчества.

Напомним также, что 19 сентября в Великом Новгороде начала работу научная конференция, посвящённая 25-летию включения в Список всемирного наследия исторических памятников Великого Новгорода и окрестностей, белокаменных памятников Владимира и Суздаля, а также историко-культурного комплекса Соловецких островов.

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