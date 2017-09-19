Сан-Франциско, США, 19 сентября, 2017, 23:39 — ИА Регнум. Администрация сети микроблогов Twitter за первую половину 2017 года заблокировала аккаунты 299,6 тысячи пользователей из-за пропаганды идей терроризма и экстремизма. Об этом говорится в представленном 19 сентября отчёте компании.

Блокировка

Как отмечается, около 75% из этих аккаунтов было заблокировано ещё прежде чем на них появился запрещённый контент.

Всего, как говорится в отчёте, с августа 2015 года в Twitter было заблокировано 935,9 тысяч страниц с подобным содержанием.

Ранее в компании сообщали, что Россия входит в тройку стран — лидеров по количеству запросов об удалении контента в Twitter. Первое место по таким запросам занимает Турция, а второе — Франция.

Напомним, в июне 2017 года крупнейшие технологические компании США — Microsoft, Facebook, YouTube и Twitter — объявили о создании Глобального интернет-форума по противодействию терроризму с целью совершенствования технических средств по выявлению пропаганды терроризма и экстремизма в сети.

Компании намерены сформировать общую базу данных изображений и видео, помеченных цифровым образом как нарушающие правила и призывающие людей к терроризму. Целью этого, как было заявлено, является ускорение процесса удаления контента, который позволяет террористическим ячейкам вербовать последователей и распространять радикальные идеи в интернете.