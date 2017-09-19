Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2017, 01:36 — ИА Регнум. Во время акции протеста трёх конгрессменов США от Демократической партии арестовали у небоскрёба Трамп-тауэр в Нью-Йорке, 19 сентября сообщает Associated Press.

Арест

Демократы Рауль Гриджалва, Луис Гутьеррес и Адриано Испаиллат находились среди небольшой группы демонстрантов, которые во второй половине дня сели на Пятой авеню и отказались сдвинуться с места.

Спикер городского совета Нью-Йорка демократ Мелисса Марк-Виверито также была арестована полицией.

Протестующие требовали, чтобы Конгресс принял закон, защищающий от депортации детей нелегальных мигрантов.

Организаторы протестной акции заявили, что конгрессмены, присоединившиеся к демонстрантам, планировали, что их арестуют.

Напомним, 5 сентября 2017 года стало известно, что Белый дом намерен остановить реализацию программы «Отложенные действия для прибывающих детей» (DACA), в рамках которой нелегальные мигранты США, прибывшие в страну в несовершеннолетнем возрасте, получали защиту от депортации.