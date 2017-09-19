Париж, 19 сентября, 2017, 23:25 — ИА Регнум. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал пересматривать свое решение по делу о террористическом акте в Беслане. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает пресс-служба суда.

Leon Мемориальное кладбище в Беслане

Сообщается, что коллегия из пяти судей рассмотрела просьбу заявителей о передаче вынесенных ранее решений в Большую палату. Судьи пришли к выводу, что делать этого не стоит.

«Отказать в направлении дела в Большую палату», — сказано в постановлении суда.

Речь идёт о коллективном иске, который подали родственники погибших в результате террористического акта в Беслане. Общее число истцов составило 409 человек, среди них бывшие заложники и их родные. Всего в суд поступило семь исков, в которых требовалось взыскать с Российской Федерации материальные компенсации в пользу заявителей.

В апреле 2017 года ЕСПЧ постановил, что власти РФ не предприняли необходимых мер, которые бы позволили расследовать обстоятельства террористической атаки и причины гибели заложников. В ходе спецоперации по освобождению заложников властям не удалось минимизировать риски, считают в ЕСПЧ.

Отмечается, что Москвой не были представлены «удовлетворительные и убедительные доказательства». Кроме того, спецслужбы России располагали данными о подготовке теракта, указано в документе.

ЕСПЧ постановил, что размер компенсации пострадавшим при теракте составляет €2,955 млн, еще €88 тыс. должны быть выплачены в качестве компенсации за судебный процесс.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Россия не приемлет подобного решения ЕСПЧ.

Нам невозможно согласиться с такой формулировкой — стране, которая неоднократно подвергалась атакам террористов», — сказал пресс-секретарь главы государства.

В июле 2017 года Министерство юстиции России обжаловало решение ЕСПЧ, указав на ряд противоречий. В сентябре 2017 года члены комитета «Матери Беслана» обратились в ЕСПЧ с просьбой отказать Минюсту РФ в пересмотре дела в Большой палате суда. В итоге так и произошло.

Примечательно, что один из адвокатов потерпевших — Михаил Трепашкин заявил, что его клиенты недовольны присужденной им суммы компенсации и считают её заниженной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 сентября 2004 года школа №1 города Беслана в Северной Осетии была захвачена террористами. В заложниках у боевиков оказались более 1100 человек. Жертвами теракта стали 334 человека, включая 186 детей.