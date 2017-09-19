Мехико, 19 сентября, 2017, 23:20 — ИА Регнум. В Мексике землетрясение вызвало разрушения зданий, утечки газа, под завалы попали люди, сообщил 19 сентября журналистам министр по делам гражданской обороны Мехико Фаусто Луго.

U.S. Geological Survey Мехико после землетрясения. 1985

В результате землетрясения магнитудой 7,4 «есть обрушившиеся здания, пожары, поступают сообщения о людях под завалами», — рассказал Луго.

Количество пострадавших пока не установлено, чрезвычайные службы и медики работают в пострадавших районах.

Жители города уже сообщили об утечках газа и пожарах в городе. На нескольких улицах перекрыто движение автотранспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мексике в 21:14 мск 19 сентября произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр землетрясения был расположен в 49 км к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса на глубине 60 км.

Сразу после землетрясения международный аэропорт Мехико имени Бенито Хуареса приостановил работу.