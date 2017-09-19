Москва, 19 сентября, 2017, 23:08 — ИА Регнум. Обвиняемый совершил побег из здания Нагатинского районного суда в Москве после того, как судья вынес постановление о его аресте. Инцидент произошёл 15 сентября, передаёт ФАН.

Цитата из к/ф «Джентльмены удачи». Реж. Александр Серый. 1971. СССР Побег

По информации агентства, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении уроженца Азербайджана, обвиняемого по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Между тем, мужчина воспользовался отсутствием судебных приставов и самовольно спустился на первый этаж здания. Затем ему удалось пройти через турникет поста охраны и выйти на улицу.

19 сентября стал известно, что прокуратура начала проверку по факту инцидента в отношении следователя отдела полиции по району Москворечье-Сабурово, сообщает «ТВ Центр».

Как заявил пресс-секретарь Нагатинского суда, вопреки требованиям Уголовно-процессуального кодекса следователь не обеспечил конвой обвиняемому, не поставил в известность председательствующего судью и судебных приставов об отсутствии сотрудников полиции для доставки обвиняемого в СИЗО и не обратился за помощью.

Пресс-секретарь напомнила, что по закону ответственность за доставку обвиняемого в суд для избрания меры пресечения лежит на следователе, в производстве которого находится уголовное дело.