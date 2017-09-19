Нью-Йорк, США, 19 сентября, 2017, 23:00 — ИА Регнум. Пингвины из Антарктиды демонстрируют более высокие способности к различению правильного и неправильного чем Организация объединенных наций, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе своего выступления на 72-й сессии Генассамблеи ООН.

DonkeyHotey Карикатура на выступление Нетаньяху в ООН

Премьер-министр Нетаньяху рассказал, что уже побывал на всех континентах, кроме Антарктиды. Там, по его информации, обитают пингвины, которые являются горячими сторонниками Израиля, так как обладают высокой способностью различать черное и белое.

«Я слышал, что пингвины с восторгом относятся к Израилю. Это прозвучит смешно, но пингвины способны хорошо отличать чёрное от белого и правильное от неправильного», — сказал Биньямин Нетаньяху.

Эта способность в лучшую сторону отличает пингвинов от ООН, которая в своих решениях по Израилю не отличает хорошее от плохого, заключил премьер-министр Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, 72-я сессия Генеральной ассамблеи ООН пройдет с 19 по 25 сентября. За эти дни с трибуны ООН выступят лидеры 193 стран-членов организации, а также представители Палестины и Ватикана, имеющих статус государства-наблюдателя, и ЕС.