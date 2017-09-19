Нью-Йорк, США, 19 сентября, 2017, 22:53 — ИА Регнум. Референдум о независимости в Иракском Курдистане может привести к новым конфликтам на Ближнем Востоке, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, 19 сентября сообщает Reuters.

kurdishstruggle Курдские бойцы

«Новые кризисы в регионе, такие как объявление независимости, могут спровоцировать новые конфликты, поэтому их следует избежать любой ценой… Мы призываем региональное правительство Курдистана отказаться от шагов, которые они предприняли в данном направлении», — заявил Эрдоган, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

Напомним, референдум о выходе Иракского Курдистана из состава Республики Ирак должен пройти в следующий понедельник, 25 сентября.

В Анкаре обеспокоены, что референдум о независимости может дестабилизировать обстановку на юго-востоке Турции, где большинство местного населения представляют курды.

18 сентября Турция сконцентрировала военную технику у северной границы Ирака. Турецкие власти сообщили, что незапланированные военные учения продлятся до 26 сентября.