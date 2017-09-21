Москва, 21 сентября, 2017, 05:57 — ИА Регнум. Зарубежным писателям, творившим в жанре «черного юмора» в советские времена не везло. Из них сквозь цензуру, без особых проблем пропускавшую Кафку или Джеймса Джойса, удалось прорваться, пожалуй, только Курту Воннегуту. В СССР в отличных переводах были опубликованы все его главные романы. Вероятно, причина в антивоенном пафосе писателя и его язвительной фронде по отношению к государственной машине США.

Mentalfloss.com Курт Воннегут

Правда, молодежь 60-х полюбила Воннегута не за это, она увидела в нем веселого мудреца, способного снабдить ее некой жизненной философией, подобной философии позитивного и остроумного лжепророка Боконона из «Колыбели для кошки». Книги писателя до сих пор издаются и переиздаются огромными тиражами, но, оказывается, все еще остается что-то, покуда неизвестное отечественному читателю. О том, чем любопытен вышедший впервые на русском языке сборник «Вампитеры, фома и гранфаллоны» рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Василий Владимирский.

В сборник входят рецензии, эссе, репортажи, тексты выступлений. Все это может показаться какими-то отходами творческого процесса, но на самом деле и в них виден неповторимый воннегутовский стиль и по ним можно понять, из каких источников ехидный классик фантастического жанра черпал свое вдохновение, какими путями двигалась его мысль. А также увидеть пеструю картину 60-х годов прошлого века в США.

Воннегут рассуждает в вошедших в сборник текстах о самых разных предметах — об американской космической программе, о модных сенсеях и гуру, теософах, научной фантастике, писательских конференциях, протестах против войны во Вьетнаме и о себе самом. И все это с неизменной неполиткорректностью и блестящим сарказмом.

Так что любителям творчества Курта Воннегута и просто ценителям хорошего текста вполне стоит ознакомиться с этой старой-новой книгой. Единственный минус сборника — это перевод, который, увы, не стал продолжением безупречного переводческого стиля советских времен.

Подробнее о сборнике «Вампитеры, фома и гранфаллоны» читайте здесь: Никсон, Елена Блаватская, Вьетнам и научная фантастика Воннегута

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