Нью-Йорк, США, 19 сентября, 2017, 22:14 — ИА Регнум. Россия готова оказывать содействие Сомали в вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с премьер-министром Сомали Хасаном Али Хайре 19 сентября на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

AMISOM Public Information Военная операция против террористов в Сомали

«Мы ценим историю нашей дружбы, и мы хотели бы содействовать Сомали в решении проблем экстремизма и терроризма», — сказал Сергей Лавров.

Как позднее сообщили в пресс-службе МИД России, в ходе беседы» были рассмотрены вопросы, связанные с процессом сомалийского урегулирования, подчеркнута необходимость продолжения настойчивых усилий федерального правительства Сомали и международного сообщества по установлению мира в этой стране».

«С российской стороны выражена поддержка действий федеральных властей и миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) на антитеррористическом направлении», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что состоялся «заинтересованный обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития двусторонних отношений», стороны подтвердили обоюдный настрой на наращивание взаимодействия в политической, торгово-экономической и других областях.

Напомним, ситуация в Сомали остается тяжёлой с 1991 года. Фактически государство находится в состоянии гражданской войны. Правительственные войска контролируют большую часть территории страны, остальная часть остаётся ареной борьбы между террористическими группировками и силами правительства.

Контроль над большинством городов Сомали террористы потеряли в 2011 году, когда их удалось выбить из Могадишо. Тем не менее боевики сохранили значительные силы на юге и в центральном районе страны.