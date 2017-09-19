Нью-Йорк, США, 19 сентября, 2017, 22:56 — ИА Регнум. Иран осудил заявление президента США Дональда Трампа, который назвал Иран «страной-изгоем», экспортирующей насилие, 19 сентября сообщает Reuters со ссылкой на иранское агентство Fars News.

Mohsen Zare На улице иранского города

«Бессовестные и некомпетентные замечания Трампа, проигнорировавшего антитеррористическую борьбу Ирана, демонстрируют его неосведомлённость», — заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Напомним, утром 19 сентября Трамп впервые выступил на Генеральной Ассамблее ООН. В своей 42-минутной речи президент США отметил, что власти Ирана представляют собой «коррумпированную диктатуру».

Президент пожаловался, что его предшественник, бывший президент США Барак Обама заключил с Тегераном ядерное соглашение, которое поставило США в неловкое положение.

Согласно законодательству США, через каждые 90 дней Трамп обязан подтверждать, что Иран выполняет условия ядерного соглашения. В очередной раз президент США должен будет провести сертификацию соглашения в октябре 2017 года.

В середине сентября 2017 года США ввели новые санкции против Ирана, которые подразумевают полное замораживание активов семи граждан США и двух иранских компаний на территории Соединённых Штатов.