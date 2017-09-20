Москва, 20 сентября, 2017, 07:11 — ИА Регнум. Госдума на пленарном заседании 20 сентября планирует рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о введении на территории РФ системы tax free, передает корреспондент ИА REGNUM. Речь идет о возможности для иностранных граждан компенсировать сумму налога на добавленную стоимость (НДС), которую они уплатили при покупке российских товаров.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Международная практика

Система tax free сегодня действует более чем в ста странах мира. Сумма налога, которую можно вернуть, в среднем колеблется в пределах 15−20%. При этом минимально возможный возврат налога возможен в Лихтенштейне (7,6%), а максимальный — в Венгрии (27%). Претендовать на налоговый вычет могут граждане иностранных государств, которые приобрели товар в другой стране, не пользовались им и в течение трех месяцев увезли его в свою страну.

Как правило, tax free необходимо оформлять в аэропорту при вылете. Для получения вычета достаточно предъявить паспорт иностранного государства, а также специально оформленный чек из магазина, который имеет право оформлять налоговый вычет. Получить средства при этом можно как переводом на банковскую карту, так и в уполномоченном банке на территории РФ.

Тестовый запуск

Предполагается, что аналогичная система появится и в России. Иностранные граждане смогут оформить вычет НДС, который в РФ составляет 18%, при вылете из страны или при выезде с территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Так как в рамках ЕАЭС действует соглашение о беспошлинной торговле, нововведение не коснется граждан стран — участников союза.

«Граждане иностранных государств, имеющие право на компенсацию суммы налога, вправе обратиться за компенсацией суммы налога в течение одного года со дня приобретения товаров при условии вывоза товаров в течение трех месяцев со дня их приобретения», — отмечают в правительстве.

Впрочем, как отмечал замминистра финансов РФ Илья Трунин в ходе рассмотрения законопроекта профильным комитетом, пока что система tax free появится только в некоторых городах и в тестовом режиме. Участвовать в пилотном запуске будут три города — Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

«Рассматриваем также возможность подключения Калининградской области, Новгородской области и Дальнего Востока, в частности Владивостока», — рассказал Трунин.

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Процедура

Оформить tax free иностранцы могут, предъявив паспорт, по которому въехали в РФ, а также чек на покупку, в котором должны быть указаны порядковый номер, дата покупки, данные магазина, личные данные покупателя, его гражданство и номер паспорта, а также информация о товаре: наименование, артикул, штрих-код и стоимость с учетом налога. Данные передаются в электронном виде в Федеральную таможенную службу РФ (ФТС). При выезде из страны таможенный орган проставляет на чеке специальную отметку — какую именно, решит ФТС.

Сумма выплаты, которую получит иностранный гражданин, складывается из размера НДС за минусом стоимости услуги по выплате компенсации. При этом деятельность операторов tax free также будет освобождена от налогообложения.

Между тем оформить налоговый вычет можно будет не по всем товарам. Так, из подакцизных товаров вычет можно будет оформить только при покупке алкоголя. Более того, оформить налоговый вычет можно будет только в тех магазинах, которые войдут в перечень организаций, предоставляющих такую услугу. Порядок составления такого перечня и критерии для организаций, которые могут претендовать на участие в системе, будет утверждать правительство РФ.

«Пряник» за бюджетные деньги

Предполагается, что нововведение заработает уже с 1 января 2018 года. Создание в РФ системы tax free будет финансироваться из федерального бюджета. По расчетам правительства, для этого потребуется порядка 150−200 млн рублей в год. При этом расходы ФТС, которая будет заниматься документооборотом, составят около 50 млн рублей. Федеральная налоговая служба при введении новой системы потеряет 213,15 млн рублей единовременно и еще по 94,22 млн рублей ежегодно.

Впрочем, депутаты уверены, что нововведение сделает Россию более привлекательной страной для туризма. Как ранее передавало ИА REGNUM, об этом заявлял глава комитета Госдумы по туризму Михаил Дегтярев (ЛДПР).

«Въездной туризм — прививка от русофобии, а tax free — это хороший дополнительный пряник для туристов, которые приезжают в Россию», — отмечал депутат.

Если закон будет принят, то он вступит в силу не ранее 1-го числа очередного налогового периода (то есть не ранее 1 октября). Ранее о том, что система tax free появится в РФ с октября 2017 года, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.