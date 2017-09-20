Москва, 20 сентября, 2017, 12:19 — ИА Регнум. ИА REGNUM продолжает публиковать архивы Национальной электронной детской библиотеки. В этот раз агентство публикует обложки различных вариаций на тему Робинзона Крузо.

Национальная электронная детская библиотека Дефо Даниель Робинзон Крузо. Ч.1 / Дефо Д.; Худож. Шевченко В.- Москва : Диафильм, 1988.- 2 дф. (50 кд.; 50 кд.) http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/38168

Своим мнением о романе и причинах его популярности поделился ведущий библиограф отдела рекомендательной библиографии Российской государственной детской библиотеки Кирилл Захаров:

«Даниэль Дефо не был первым, кто рассказал историю о человеке, выжившем на необитаемом острове. Однако Дефо удалось создать героя на все времена. Имя Робинзона стало нарицательным, а его образ — символом разумного упорства, способности выдержать любые испытания.

В чем секрет романа? Возможно, в том, что он был очень подробный — как тогда говорили, «подлинный» — местами едва ли не документальный. Сказался и богатый опыт автора: Дефо был не только писателем и публицистом, но предпринимателем, экономистом и политиком. Наконец, книга рассказывала историю героя, с которым читатели могли себя ассоциировать.

По мнению многих, она был основана на реальной истории матроса Александра Селькирка, с той разницей, что Селькирк одичал, а герой Дефо возродился. И чем больше тревожишься за Робинзона, тем сильнее чувствуешь себя «одушевленным необыкновенной бодростью» (слова из «Нового Робинзона» Иоахима Кампе), когда герой одолевает трудности.

Подробность, «документальность» книги делает ее почти научно-популярной. Вероятно, это и дало начало многочисленным переложениям романа Дефо для детей и вариациям на его тему. Рассказывая, как путешественник пытается выжить на необитаемом острове, попутно ребенку сообщали о множестве вещей: от секретов плотницкого мастерства до повадок экзотических животных.

К тому же книга Дефо, как и вариации на ее тему, были проникнуты воспитательным пафосом, что еще больше способствовало переходу «робинзонады» в детское чтение. Достаточно вновь открыть «Нового Робинзона», как встретишь строчки: «прилежание и умеренность сделались их второю натурою».

Все это привело к тому, что до наших дней роман Дефо добрался в виде книги для детей. В России ее название связано с именем Корнея Чуковского. В советские годы он подготовил адаптированный пересказ «Робинзона». Вариант Чуковского короче, легче по языку, пересказчик стремился сделать его более универсальным. Устранены многие подробности, связанные именно с эпохой Дефо, а также религиозные мотивы.

Коллекция НЭДБ дает прекрасное представление о многообразии Робинзонов. Она содержит одно из первых изданий романа на русском; вариации, созданные в XIX веке; переложение истории Робинзона из журнала Льва Толстого «Ясная поляна»; несколько изданий с пересказом Чуковского и многое другое.

Также здесь можно найти рассказы о подлинных «робинзонах». К примеру, историю Сергея Лисицына, высаженного на необитаемом берегу в Охотском море. Или книгу «Тюремные Робинзоны» о революционере Михаиле Новорусском — узнике Шлиссельбургской крепости».