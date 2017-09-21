Ватикан, 21 сентября, 2017, 04:02 — ИА Регнум. Пока правящая партия Польши «Право и Справедливость» считает страну «вправе» претендовать на $840 млрд в виде компенсации за понесенный от нацистов во время Второй мировой войны ущерб, польские епископы выразили иное мнение. В обзоре католической прессы редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский цитирует заявление комитета Конференции католических епископов Польши.

Adrian Grycuk Распятие в костёле Святого Яна в Варшаве

В заявлении говорится о беспокойстве, которое связано с риском разрушения «ценности польско-германского примирения». «Немыслимые решения и поспешные слова» могут нарушить сложившиеся отношения, в то время как нерешенные проблемы должны решаться дипломатическим путем, без потери доверия и без негативной реакции граждан.

Заявление сделано на фоне непростых отношений между правительством Польши и церковью, осложненных, помимо прочего, недавней поддержкой епископом наложенного президентом вето по одной из противоречивых инициатив власти в деле о судебной реформе. Свое влияние оказывает и позиция по вопросу приема беженцев: в противовес линии правящей партии, польские епископы готовятся к открытию «гуманитарных коридоров».

Пока в Польше нарастают противоречия между властью и церковью, известный итальянский политик Романо Проди делает заявление, в котором подчеркивает огромную важность единства Евросоюза, в основе которого лежало чувство ответственности перед будущими поколениями. По отдельности ни одна из стран ЕС, даже самых сильных, не способна противостоять великим мировым державам.

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