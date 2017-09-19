Луганск, 19 сентября, 2017, 21:03 — ИА Регнум. Руководитель ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что западные политики несут ответственность за теракт в центре Луганска, потому что спонсируют киевский режим. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщил представитель администрации главы ЛНР.

Удостоверение Главного управления (ГУ) контрразведки СМЕРШ Народного Комиссариата Обороны (НКО) СССР, 1943

«Вечером 18 сентября враги республики совершили очередной террористический акт. Его особый цинизм заключается в том, что взрыв был устроен в людном месте, в центре города, рядом с Луганским академическим украинским музыкально-драматическим театром на Оборонной. Только по счастливой случайности обошлось без человеческих жертв», — отметил Плотницкий.

Лидер ЛНР считает, что украинские диверсанты являются врагами украинской культуры из-за своей нацистской идеологии.

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«Это преступление еще раз доказывает, что бандеровские янычары являются врагами не только народа Донбасса, но и украинской культуры. Более того, они — враги всего рода человеческого. Такова разрушительная сущность их нацистской идеологии», — подчеркнул глава республики.

«Ответственность за этот теракт разделяют западные политики, которые, вместо того чтобы ввести санкции против киевского режима, развязавшего кровавую гражданскую войну, накачивают его деньгами и оружием. Подобная ошибка в 1938 году очень дорого обошлась всей планете. Разумеется, мы не станем ждать, пока у спонсоров и покровителей бандеронацизма проснутся историческая память и совесть. Силовым структурам республики поставлены конкретные задачи», — добавил он.

В ЛНР подготовят подробные инструкции о том, как незаметно вычислять украинских террористов и информировать о них правоохранительные структуры республики.

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«Однако усилий одних спецслужб может оказаться недостаточно. Мы должны вспомнить опыт Великой Отечественной войны, когда каждый гражданин был добровольным помощником СМЕРШа, поэтому диверсанты и шпионы шагу не могли ступить по нашей земле. В ближайшее время в СМИ появятся инструкции, как незаметно выявлять террористов и сообщать о них в компетентные республиканские органы. Республика — наш общий дом. Совместными усилиями мы очистим его от носителей нацистских вирусов и бактерий и выгоним войну за пределы родной земли», — резюмировал Игорь Плотницикий.