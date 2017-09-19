В ЛНР возьмут на вооружение опыт СМЕРШа
Луганск, 19 сентября, 2017, 21:03 — ИА Регнум. Руководитель ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что западные политики несут ответственность за теракт в центре Луганска, потому что спонсируют киевский режим. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщил представитель администрации главы ЛНР.
«Вечером 18 сентября враги республики совершили очередной террористический акт. Его особый цинизм заключается в том, что взрыв был устроен в людном месте, в центре города, рядом с Луганским академическим украинским музыкально-драматическим театром на Оборонной. Только по счастливой случайности обошлось без человеческих жертв», — отметил Плотницкий.
Лидер ЛНР считает, что украинские диверсанты являются врагами украинской культуры из-за своей нацистской идеологии.
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«Это преступление еще раз доказывает, что бандеровские янычары являются врагами не только народа Донбасса, но и украинской культуры. Более того, они — враги всего рода человеческого. Такова разрушительная сущность их нацистской идеологии», — подчеркнул глава республики.
«Ответственность за этот теракт разделяют западные политики, которые, вместо того чтобы ввести санкции против киевского режима, развязавшего кровавую гражданскую войну, накачивают его деньгами и оружием. Подобная ошибка в 1938 году очень дорого обошлась всей планете. Разумеется, мы не станем ждать, пока у спонсоров и покровителей бандеронацизма проснутся историческая память и совесть. Силовым структурам республики поставлены конкретные задачи», — добавил он.
В ЛНР подготовят подробные инструкции о том, как незаметно вычислять украинских террористов и информировать о них правоохранительные структуры республики.
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«Однако усилий одних спецслужб может оказаться недостаточно. Мы должны вспомнить опыт Великой Отечественной войны, когда каждый гражданин был добровольным помощником СМЕРШа, поэтому диверсанты и шпионы шагу не могли ступить по нашей земле. В ближайшее время в СМИ появятся инструкции, как незаметно выявлять террористов и сообщать о них в компетентные республиканские органы. Республика — наш общий дом. Совместными усилиями мы очистим его от носителей нацистских вирусов и бактерий и выгоним войну за пределы родной земли», — резюмировал Игорь Плотницикий.