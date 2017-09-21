Новосибирск, 21 сентября, 2017, 03:31 — ИА Регнум. Восстановление атакованного вандалом памятника Николаю Второму и цесаревичу Алексею в Новосибирске не поставило точку в конфликте вокруг этого монумента, более того, есть мнение, что развитие противостояния, за которым следит корреспондент ИА REGNUM Анна Алябьева, идет по нарастающей.

Памятник Николаю II и Алексею в Новосибирске

Пока настоятель Александро-Невского собора, на территории которого установлен монумент, протоиерей Александр Новопашин говорит о деятельном покаянии перед последним императором, общественники выражают иное мнение.

«Так называемые православные активисты, которых воодушевляет господин Новопашин, попросту объявили крестовый поход против светского государства. Это до добра не доведёт. Правоохранители должны активно вмешаться в эти противоправные действия, ведь по сути идёт разжигание гражданской войны, реваншизм, когда малая группа людей, прикрываясь благими намерениями, держит в напряжении остальное общество», — считает заместитель председателя Партии дела в Новосибирске Олег Викторович.

Указывается также, что установка памятника не согласована с мэрией и художественным советом, — несмотря на то, что памятник установлен на территории собора, ничто не скрывает его от прохожих.

«Городской власти необходимо сильно ужесточить порядок установки всех памятников и малых архитектурных форм», — уверен известный новосибирский краевед Константин Голодяев.

Подробнее о происходящем читайте здесь: Как из памятника Николаю II в Новосибирске продолжают выжимать бурю

Читайте также другие статьи Анны Алябьевой по региональной проблематике.