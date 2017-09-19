Москва, 19 сентября, 2017, 20:12 — ИА Регнум. Весной 2017 русский модельер Кирилл Минцев (Kirill Mintsev) заявил, что всемирно известный британский дом моды Burberry скопировал у него работы для своей новой коллекции. ИА REGNUM тогда подробно сообщало о сложившейся ситуации и предполагаемом нарушении авторских прав нашего соотечественника в материале «Добросовестность британского дома моды под вопросом: Минцев vs Burberry».

Кирилл Минцев

С момента получения британским домом моды официальной претензии модельера из Москвы прошло 7 месяцев, но до суда дело так и не дошло. В ответ на вопрос корреспондента ИА REGNUM о развитии ситуации, Минцев пояснил следующее:

«Burberry согласились на мировую, соглашение было подписано в конце лета. По настоянию британской стороны условия соглашения строго конфиденциальны, поэтому подробнее не скажу. Но в общем я доволен, более никто не может утверждать, что я вторичен в своих авторских работах со шнуром — для меня это было принципиально. Все эти юридические хитросплетения совсем не моё, поэтому переговоры вёл мой представитель Илларион Гирс, он от моего имени с ними и мировую заключал».

В свою очередь Илларион Гирс пояснил ИА REGNUM, что дело закрыто мировым соглашением сторон, и он был рад представлять в том интересы Кирилла Минцева. Однако от более подробных комментариев Гирс отказался, сославшись на конфиденциальность условий мировой. Пусть условия мировой между Минцевым и Burberry не разглашаются, но уже сам факт, что всемирно известный британский дом моды пошёл на внесудебное урегулирование по претензии далеко не столь известного российского коллеги, представляется серьёзной моральной победой нашего соотечественника.