Великий Новгород, 19 сентября, 2017, 20:10 — ИА Регнум. В Великом Новгороде сегодня, 19 сентября, открылась научная конференция «Всемирное наследие ЮНЕСКО: пути и перспективы развития ценностного потенциала памятников Северо-Запада России». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, конференция посвящена 25-летию включения в Список всемирного наследия исторических памятников Великого Новгорода и окрестностей, белокаменных памятников Владимира и Суздаля, а также историко-культурного комплекса Соловецких островов.

Novgorodmuseum.ru Новгородский детинец

Конференция, которая продлится до 21 сентября, собрала около ста участников, прозвучат 44 доклада. Но уже в приветственных словах и учёные, и власти обозначили одну из основных тем дискуссии: как развиваться таким историческим городам, как Великий Новгород, в условиях ограничений ЮНЕСКО.

«Присутствие в списке ЮНЕСКО, говоря спортивной терминологией, это — «высшая лига», куда очень трудно попасть. Это знак высокого доверия к нам, и в то же время — большая ответственность», — заявил мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев.

Он сфокусировал внимание учёных на проблемах, связанных с присутствием в списке ЮНЕСКО сразу 37 объектов Великого Новгорода. Градоначальник отметил, что Торговая сторона города скоро превратится в «непонятный пейзаж».

«Торговая сторона скоро будет представлять из себя заброшенные участки, которые мы освобождаем от ветхих домов, но никто не берёт их под новое строительство, потому что там нужно проводить полномасштабные раскопки», — пояснил мэр.

Бобрышев отметил, что нужен компромисс и напомнил, что несколько лет назад такое решение было найдено: жилые дома разрешалось строить на плите.

Озабоченность мэра Великого Новгорода поддержал митрополит Новгородский и Старорусский Лев. Он назвал проблему «тонкой и серьёзной».

«Может быть, оттого, что у нас нет достаточного опыта: как действовать не в «мёртвой зоне», а зоне, которая активно живёт», — пояснил митрополит.

Он сравнил ситуацию с военными действиями в современном мире, когда военным нужно вести операции не на полях сражений, а в пределах города или посёлка, а также подчеркнул, что «наступила пора менять стереотип «я и вокруг меня больше никого нет»».

"Так получается, что археологическое наследие России всем мешает, в особенности оно мешает в Новгороде, где Окольный город конца XIV века включает в себя 300 гектаров русской земли — это культурный слой мощностью от одного до восьми метров, который можно сравнить с грандиозной археологической кладовой. Изучение её содержимого постепенно открывает абсолютно исчезнувший древнерусский город и позволяет по-новому взглянуть на мир не только Новгорода, но и всего русского средневековья», — отметил заместитель директора Института археологии РАН, член-корреспондент РАН Пётр Гайдуков.

Он напомнил, что уже полвека Новгород входит в число крупнейших археологических столиц мира.

«Но иногда получается так, что на археологов переваливают ответственность за сохранение культурного слоя. Говорят: археологам интересно, они хотят получить работу, поэтому они хотят всё время копать. Но археологи как врачи: если можно не копать, они не копают. И если можно оставить культурный слой нетронутым, то его не тронут: тысячу лет он лежал и ещё тысячу лет пролежит, придут потом новые археологи с новыми методами исследований. Город должен жить, но должен жить не сиюминутными интересами», — также заявил Гайдуков.

Учёный отметил важность диалога представителей научного сообщества и власти.

«Чтобы нам сохранить Новгород, мы должны понимать друг друга», — резюмировал Пётр Гайдуков.

По его словам, за 75 лет археологического изучения Великого Новгорода раскопано всего около 2% культурного слоя — около 60 тыс. кв метров.

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Методологическую, консультативную и другую помощь новгородским специалистам в деле сохранения объектов культурного наследия будет оказывать Национальный комитет ИКОМОС (Международный комитет по вопросам памятников и достопримечательных мест). Между этой организацией и Новгородской областью подписано соглашение о сотрудничестве. Комментируя подписание соглашения, вице-президент Союза реставраторов России Наталия Алмазова отметила, что требования к сохранению объектов культурного наследия за прошедшие 25 лет сильно ужесточились.

«Но мы не можем это не отметить как отрадный факт. Входить в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО — это престиж любого государства», — заявила Алмазова.

Отметим, что о включении в декабре 1992 года исторических памятников Великого Новгорода и окрестностей в Список всемирного наследия ЮНЕСКО теперь напоминает информационная табличка: памятная надпись на русском и английском языках нанесена на парапет у входа в Новгородский кремль.