Бишкек, 21 сентября, 2017, 00:58 — ИА Регнум. Соглашение киргизских властей по золотому месторождению «Кумтор», многие годы окруженному конфликтами, подписано. О выгодах соглашения для Киргизии рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Евгенией Ким экономист, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Nbkr.kg Киргизская золотая монета

Компромисс между Бишкеком и канадскими инвесторами найден по большинству вопросов. Киргизия получает увеличение отчислений, канадцы, считает эксперт, видимо, добились отказа от последующих попыток обжаловать право их работы на месторождении «Кумтор». Завершение тяжб по руднику уже позитивно для киргизской экономики, кроме того, соглашение просигнализирует о повышении инвестиционной привлекательности Киргизии. Нельзя исключать и вероятность того, что решению ситуации с «Кумтором» способствовала политическая ситуация в стране, находящейся сейчас в предвыборном периоде.

Заключенный договор будет иметь юридическую силу и после избрания нового президента, что актуально с учетом событий 2010 года, когда раздоры вокруг «Кумтора» были связаны со сменой власти, когда пришедшее на смену бежавшему из страны президенту Курманбеку Бакиеву Временное правительство поставило под сомнение законность заключенных ранее договоренностей.

Подробнее о ситуации вокруг «Кумтора» и еще одного крупного инвестиционного проекта читайте в материале: Меняя старые грабли на новые. Бишкек не может разобраться с инвесторами

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