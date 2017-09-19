Великий Новгород, 19 сентября, 2017, 18:46 — ИА Регнум. Индексация акцизов на автомобильное топливо не приведет к существенному росту цен на бензин, повышение стоимости которого в следующем году ожидается на уровне инфляции. Об этом сообщил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин сегодня, 19 сентября, на полях «Недели конкуренций».

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По словам представителя ФАС, более существенное влияние, чем рост акцизов, может оказать изменение налоговой политики в нефтяной отрасли. Речь идет о введении налога на дополнительный доход.

Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин сообщил, что рост акцизов на топливо приведет к росту стоимости литра бензин «на рубль с небольшим».

Махонин также сказал, что обычно цены на топливо к концу года снижаются. Он добавил, что повышение акцизов скажется на снижении доходности от нефтепереработки.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера, 18 сентября, правительство России рассмотрело предложение Минфина повысить стоимость акцизов на бензин и дизельное топлива с 1 января 2018 года на 50 копеек, а затем с 1 июля еще на 50 копеек. Средства, вырученные от повышения стоимости акцизов, пойдут на развитие дорожной сети Крыма, Калининграда и России в целом. Дополнительные доходы в федеральный бюджет России от данной меры составят 55-60 млрд рублей.

Если оценивать повышение стоимости топлива на уровне инфляции 4%, то рост на бензин должен составить 30 копеек и 23 копейки на дизельное топливо.

Из-за повышения акциза на 50 копеек розничная стоимость бензина может повыситься на 1,5% или на 60 копеек.