«Сын Софии» одержал победу в Крыму
Ялта, Крым, 19 сентября, 2017, 20:00 — ИА Регнум. Сегодня, 19 сентября завершился II Международный кинофестиваль «Крымский мост». Гран-при фестиваля получил фильм «Сын Софии» (Греция, Болгария, Франция) режиссера Элины Псику — драма об 11-летнем мальчике, оказавшемся вовлеченным в мир взрослых проблем.
- Специальный приз жюри «за самую интригующую историю» достался отечественной ленте — «Турецкое седло» режиссера Юсупа Разыкова о мытарствах агента по наружному наблюдению КГБ на пенсии.
- Приз за лучшую режиссуру ушел во Францию — Альберту Серра за костюмную драму «Смерть Людовика XIV».
- Диплом за самый перспективный дебют достался китайскому режиссеру Ван Ичунь за криминальную драму «Что скрывает тьма».
- Диплом «за самый страстный актерский дуэт» был присужден Инге Оболдиной и Виктории Исаковой, исполнившим главные роли в картине Кирилла Плетнева «Жги!».
- Приз за лучший документальный фильм присужден фильму «Машины» (Индия, Германия, Финляндия) режиссера Рахула Джейна.
- Специальный приз жюри — «Экзорцизму» (Италия, Франция) Федерики ди Джакомо.
- Диплом «За радость совместного путешествия» — российской ленте «Плацкарт» режиссера Родиона Исмаилова.
В течение пяти дней жители и гости города-курорта посмотрели игровые и документальные фильмы, 16 из них были представлены в конкурсной программе. За призы боролись киноленты из России, Казахстана, Франции, Италии, Китая и других стран. В жюри вошли: британский режиссер Гарет Джонс, куратор международных проектов России со странами Балканского полуострова Владимир Ястреба, российская актриса Олеся Судзиловская, французский режиссер Патрик Казаль, российский режиссер и продюсер Андрей Осипов, актриса и режиссер Екатерина Носик.
Впервые кинофестиваль «Евразийский мост» прошел в 2016 году. Идея его создания принадлежит режиссеру Никите Михалкову. Президенты фестиваля — народный артист России Виктор Мережко и министр культуры Республики Крым Арина Новосельская. Программный директор — киновед и культуролог, президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов.