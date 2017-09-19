Ялта, Крым, 19 сентября, 2017, 20:00 — ИА Регнум. Сегодня, 19 сентября завершился II Международный кинофестиваль «Крымский мост». Гран-при фестиваля получил фильм «Сын Софии» (Греция, Болгария, Франция) режиссера Элины Псику — драма об 11-летнем мальчике, оказавшемся вовлеченным в мир взрослых проблем.

Цитата из к/ф «Сын Софии». Реж. Элина Псику. 2017. Франция, Греция, Болгария Перед зеркалом

Специальный приз жюри «за самую интригующую историю» достался отечественной ленте — «Турецкое седло» режиссера Юсупа Разыкова о мытарствах агента по наружному наблюдению КГБ на пенсии.

о мытарствах агента по наружному наблюдению КГБ на пенсии. Приз за лучшую режиссуру ушел во Францию — Альберту Серра за костюмную драму «Смерть Людовика XIV».

за костюмную драму «Смерть Людовика XIV». Диплом за самый перспективный дебют достался китайскому режиссеру Ван Ичунь за криминальную драму «Что скрывает тьма».

за криминальную драму «Что скрывает тьма». Диплом «за самый страстный актерский дуэт» был присужден Инге Оболдиной и Виктории Исаковой , исполнившим главные роли в картине Кирилла Плетнева «Жги!».

и , исполнившим главные роли в картине «Жги!». Приз за лучший документальный фильм присужден фильму «Машины» (Индия, Германия, Финляндия) режиссера Рахула Джейна .

. Специальный приз жюри — «Экзорцизму» (Италия, Франция) Федерики ди Джакомо .

. Диплом «За радость совместного путешествия» — российской ленте «Плацкарт» режиссера Родиона Исмаилова.

Yaltakinofest.ru Фестиваль «Евразийский мост»

В течение пяти дней жители и гости города-курорта посмотрели игровые и документальные фильмы, 16 из них были представлены в конкурсной программе. За призы боролись киноленты из России, Казахстана, Франции, Италии, Китая и других стран. В жюри вошли: британский режиссер Гарет Джонс, куратор международных проектов России со странами Балканского полуострова Владимир Ястреба, российская актриса Олеся Судзиловская, французский режиссер Патрик Казаль, российский режиссер и продюсер Андрей Осипов, актриса и режиссер Екатерина Носик.

Впервые кинофестиваль «Евразийский мост» прошел в 2016 году. Идея его создания принадлежит режиссеру Никите Михалкову. Президенты фестиваля — народный артист России Виктор Мережко и министр культуры Республики Крым Арина Новосельская. Программный директор — киновед и культуролог, президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов.