Нью-Йорк, США, 19 сентября, 2017, 18:25 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций нуждается в реформировании, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе ежегодного доклада на Генассамблее ООН.

U.S. Mission Photo by Eric Bridiers Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

По словам Гутерреша, многие страны-участницы ООН уже предпринимают действия для построения системы для действий организации в сферах мира, безопасности и прав человека. Кроме того, генсек ООН заявил о необходимости новых подходов к вопросам социальной эксплуатации.

Ранее Антониу Гутерреш уже заявлял, что реформирование ООН нужно не только для удовлетворения различных нужд людей, но и для борьбы с бюрократией.

Реформирование ООН должно быть направлено на упрощение процедур и повышение прозрачности и эффективности деятельности международной организации.

Как сообщало ИА REGNUM, выступая на инициированном Вашингтоном форуме, президент США Дональд Трамп заявил, что ООН не в полной мере функционирует «из-за бюрократии и неправильного менеджмента».