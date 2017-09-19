Луганск, 19 сентября, 2017, 18:22 — ИА Регнум. Полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах, исполняющий обязанности министра иностранных дел республики Владислав Дейнего заявил, что Киев вынес свою недоговороспособность на более высокий уровень. Об этом 19 сентября сообщил представитель министерства иностранных дел ЛНР.

Татьяна Полоскова ИА REGNUM Донецк. Последствия обстрела реактивными системами залпового огня «Ураган». Февраль 2017 года

«Как стало известно, США и Украина заявили о нежелании работать над проектом резолюции о размещении сил ООН для охраны СММ ОБСЕ на Украине, внесённой в Совет Безопасности ООН Российской Федерацией. Хочу подчеркнуть, что проект резолюции внесла только Россия. И вместо обсуждения этой инициативы — решительный отказ. В принципе, ничего неожиданного не произошло — Украина системно демонстрировала крайнюю недоговороспособность в рамках Минской Контактной группы. И теперь она переносит своё нежелание политическими путями работать над разрешением конфликта, полную неспособность к компромиссу, на более высокий уровень», — отметил Дейнего.

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Представитель дипломатического ведомства республики в очередной раз заострил внимание на том, что действующая украинская власть добивается эскалации военного конфликта в Донбассе, потому что в Киеве не нужен народ ДНР и ЛНР, им нужна только земля.

«Официальному Киеву неугоден процесс «связывания» военной составляющей, не нужна стабилизация обстановки на линии разграничения. Им нужно обострение. Они добиваются получения летального оружия от США, очередных кредитов от МВФ и иных «спонсоров» войны на Донбассе. Им нужен безлюдный Донбасс, только территория и природные ресурсы. Этими соображениями руководствуются они, настаивая при поддержке Госдепа на передаче территорий народных республик под полный контроль силам ООН (а что, если не оккупация, подразумевается под требованием разместить контингент ООН по всей территории и передать под их контроль места хранения средств вооружений?). Эта риторика постоянно тиражируется официальным Киевом в СМИ. И вот она докатилась и до Совета Безопасности ООН», — подчеркнул дипломат.

Полпред ЛНР добавил, что своей стороны власти республики всячески поддерживают инициативу Владимира Путина по миротворцам ООН, так как заинтересованы в завершении вооружённого противостояния.

«Мы, со своей стороны, подтвердили готовность рассматривать предложения по обеспечению безопасности работы миссии ОБСЕ на линии разграничения между республиками и подконтрольными Киеву территориями. Именно здесь, на самом проблемном участке работы по снижению вооружённого противостояния на Донбассе, крайне необходимо обеспечить эффективный мониторинг. И именно здесь, прежде всего, уместна помощь ООН по обеспечению безопасности СММ ОБСЕ. Более того, мы подтвердили и готовность работать и над компромиссными решениями, позволяющими обеспечить положительную динамику в «связывании» вооружённого противостояния, вплоть до охраны патрулей СММ ОБСЕ на маршрутах мониторинга отведённых средств вооружения в районах их хранения. Но для достижения компромисса нужно желание обеих сторон», — резюмировал Владислав Дейнего.

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