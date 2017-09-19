Рязань, 19 сентября, 2017, 18:29 — ИА Регнум. Членом Совета Федерации от органов исполнительной власти Рязанской области назначен бывший губернатор региона Олег Ковалев. Соответствующее постановление подписал глава области Николай Любимов 19 сентября, сообщает пресс-служба правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

«Постановлением главы региона полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от правительства Рязанской области наделен Ковалев Олег Иванович», — говорится в сообщении.

Напомним, что среди кандидатур, которые были представлены в избирком Николаем Любимовым, также были действующий член СовФеда Игорь Морозов и президент Союза «Рязанская торгово-промышленная палата» Татьяна Гусева.

ИА REGNUM напоминает, что Олег Ковалев покинул пост главы региона в феврале 2017 года. Тогда же исполняющим обязанности губернатора был назначен Николай Любимов. Он предложил своему предшественнику стать советником на общественных началах, а также попросил его помочь вникнуть в суть проблем Рязанской области.

Изначально эксперты говорили о том, что Олег Ковалев — самый вероятный кандидат на пост сенатора. Такой вывод, к примеру, политолог Александр Семенов делал из того факта, что Николай Любимов изначально начал работать в связке с бывшим губернатором.

«Есть этот тренд. Три губернатора, которые ушли в отставку в феврале, попали в список возможных сенаторов. То же самое в Бурятии и Карелии. Поэтому, мне кажется, что всё-таки есть некая договоренность», — говорил эксперт ИА REGNUM.

Выборы губернатора Рязанской области прошли 10 сентября. На них Николай Любимов набрал более 80% голосов. Однако явка составила всего 36%. Олег Ковалев возглавлял Рязанскую область с 2008 года. Тогда он был назначен на пост. В 2012 году он принял участие в выборах и победил в первом туре. Олег Ковалев набрал 64,43% голосов.